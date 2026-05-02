西安市長安区土門峪村の桃花園で、唐詩を朗読する人たち。（３月３１日撮影、西安＝新華社記者／邵瑞）【新華社西安5月2日】中国陝西省西安市は2025年から「唐詩の都」づくりを進めている。約3年をめどに唐詩文化に市民生活や文化、ビジネス、観光を融合させ、唐詩の世界を満喫できる観光ルートを整備し、「唐詩の都」を文化ブランドとして確立させる。市内では今、観光名所や街中の至るところで唐詩を目にすることができる。千