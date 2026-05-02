２日午後６時２８分ごろ、三重、奈良、和歌山各県で震度４、京都、大阪、愛知、兵庫、徳島の各府県などで震度３の地震があった。気象庁によると、震源地は奈良県。震源の深さは約７０キロ、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）５・７と推定される。東京都や神奈川、石川、高知、広島、山口各県など関東地方から中国地方にかけての広い範囲で震度２を記録した。神奈川県内では湯河原町で震度２を観測し、横浜市中区や保土ケ谷区、