様々なミニカーを集めたイベント「トミカ博」が始まり、会場は多くの家族連れでにぎわいました。会場に駆け込んでいく子どもたち。子ども「やったー！」5月2日に始まった「トミカ博 in NIIGATA」にはパトカーや消防車、スポーツカーなど人気のミニカーが並んでいます。子ども「これが一番大きいね！」好きな車種とパーツを選ぶと自分だけのトミカを組み立ててもらえるブースも・