連休中にスーパー銭湯に行く人は多いのではないでしょうか。スーパー銭湯の利用時に持って行くと便利な物について、温浴施設「スパメッツァおおたか竜泉寺の湯」の公式TikTokアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これがスーパー銭湯の利用時にあると便利な“必需品5選”です！公式アカウントは「サウナスタッフおすすめ 温泉の必需品5選」というタイトルの動画を公開。この動画では、スーパー銭