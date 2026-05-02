スズキ「スイフト」最上位グレードとはスズキから発売されているコンパクトカー「スイフト」。2025年度（2025年4月から2026年3月）の日本自動車販売協会連合会の発表する乗用車ブランド通称名別順位（軽自動車除く）において、2万5641台を記録しています。そんなスズキを代表する人気モデルにおいて、最上級グレードはどのような特徴を備えているのでしょうか。【画像】超カッコイイ！最上級「スイフト」を画像で見る（30枚以