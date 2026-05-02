◆プロレスリング・ノア「ＳＰＲＩＮＧＭＡＹＨＥＭＲＹＯＧＯＫＵ２０２６」（２日、両国国技館）観衆４５３９プロレスリング・ノアは２日、両国国技館で「ＳＰＲＩＮＧＭＡＹＨＥＭＲＹＯＧＯＫＵ２０２６」を開催した。ファン投票を参考に試合順がメインイベントとなったＧＨＣヘビー級選手権で王者・ＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａがかつてノアで修業し元ＷＷＥで「ＷｈｉｔｅＲａｖｅｎＳｑｗａｄ」（Ｗ