日本テレビでシーズンごとに放送している新感覚音楽ドキュメントバラエティー番組「うぶごえ」。これまでの5回の放送では、令和のJ-POPを牽引する「ボカロP（コンポーザー）」「絵師」「シンガー」の3つの才能を番組がマッチングさせ、毎回異なるテーマに基づき新たな楽曲作品を作り上げ、次なるヒット曲が生み出される瞬間に密着してきた。そんなうぶごえの特別編「うぶごえ+」を日本中央競馬会（JRA）の提供で、5月の毎週日曜日