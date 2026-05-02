1日の県内は晴れ間が広がり、静岡市駿河区の日本平動物園は多くの家族連れで賑わいました。ゴールデンウィーク中の貴重な晴れ間となった5連休初日の1日。静岡市駿河区の日本平動物園には多くの家族連れが訪れ、休日を楽しんでいました。（来園した子ども）Q.好きな動物はなんですか？「チーター。上に乗って走ってみたい」日本平動物園では5月5日までの4日間、駐車場を予約制にしていますが、午後1時以降