フロリダ州フォートローダーデールに到着したスピリット航空便＝4月23日/Marco Bello/Reuters（CNN）米格安航空会社（LCC）のスピリット航空は2日、事業閉鎖に着手し、全便を欠航にするとともに、カスタマーサービスを閉鎖した。同社の破産手続きに関する専用ウェブサイトに声明が掲載された。短い声明では「大変遺憾ながら、スピリット航空は2026年5月2日、事業の秩序立った段階的縮小を始めた。この措置は即時発効する」とコメン