【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#288ジャイアント馬場さんはどこまでも謙虚で丁寧、体以上に優しい心の持ち主野呂佳代さん◇◇◇拙著「吉本芸人に学ぶ生き残る力」を出版した12年ほど前、女優の野呂佳代さんからFM番組の出演オファーを頂きました。野呂さんが読んでくださり「ぜひお呼びしてほしい！」と言われたそうです。あのAKBの野呂さんから？ホンマに？ なんで？ とオファーに戸惑いながらお受けしました。