２日の山形県内は長井市で最大瞬間風速が28.9メートルと5月の観測史上最大を観測するなど、各地で強風が吹きました。この影響で道路で倒木が相次ぎ、交通規制が行われました。 警察によりますとの尾花沢市荻袋の県道荻袋正厳線では倒木により、午後0時４分から午後2時３０分まで全面通行止めとなりました。尾花沢市でも2日午後1時前に最大瞬間風速21.5メートルと5月の観測史上最大を観測しています。このほか、山形市