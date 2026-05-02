幅広い世代に親しまれてきたテレビアニメ「名探偵コナン」の放送30周年を記念した展示会が札幌で開幕しました。サッポロファクトリーできょう（2026年5月2日）から始まった「名探偵コナン」展。絵コンテや作画などが展示されたり主人公・江戸川コナンの「喜怒哀楽」の違いを聞き比べることのできるコーナーなどが用意されています。（来場者）「みんな楽しかった」「コナンの中にでてくるおうちの 建物の資料が