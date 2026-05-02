◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２日・甲子園）巨人・又木鉄平投手（２７）が今季初先発し、５回９安打２失点でマウンドを降りた。今季２勝目、先発での初勝利はお預けとなった。プロ３年目で初めて伝統の一戦に登板。初回、空振り三振と遊ゴロでテンポ良く２死を奪ったが、３番・森下、４番・佐藤に続けて左翼線二塁打を許し１点を失った。なお２死二塁のピンチでは大山を空振り三振に抑えた。２回も１死満塁のピンチを