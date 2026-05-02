◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―巨人（２日・甲子園）

巨人・又木鉄平投手（２７）が今季初先発し、５回９安打２失点でマウンドを降りた。今季２勝目、先発での初勝利はお預けとなった。

プロ３年目で初めて伝統の一戦に登板。初回、空振り三振と遊ゴロでテンポ良く２死を奪ったが、３番・森下、４番・佐藤に続けて左翼線二塁打を許し１点を失った。なお２死二塁のピンチでは大山を空振り三振に抑えた。

２回も１死満塁のピンチを背負ったが、ここは後続を封じて踏ん張った。しかし３回、１死一塁から５番・大山に右翼線への適時三塁打を浴びて２点目を失った。不運な当たりもあったが、３回までに７安打を許すなど苦しい投球が続いた。続く４回は２死一、三塁から森下を中飛で無失点。初回から４イニング連続で得点圏に走者を背負ってのピッチングとなった。

前回４月２５日のＤｅＮＡ戦（横浜）で３回１／３を無失点と好リリーフ。通算１１登板目でプロ初勝利を挙げ、ＧＷ９連戦の５戦目で先発チャンスが巡ってきた。

日本生命から２３年ドラフト５位で入団し、昨季ファームではチームトップ９１回１／３を投げて防御率２・１７。開幕２軍だった今季も２先発で２勝、同２・２５と結果を残して１軍に昇格。登板前日は「１回１回、全力で投げたい」と先発での初白星へ闘志を燃やしていた。