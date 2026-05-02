【モデルプレス＝2026/05/02】音楽家で俳優の星野源が5月1日に自身のInstagramを更新。印象をガラリと変えた姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「紅白」出場歌手「一瞬誰かと」印象ガラリなヒゲショット◆星野源、印象ガラリのヒゲショット披露星野は「YELLOW MAGAZINE ＋ GEN HOSHINO LAST INTERVIEW」とつづり、キーボードやパソコンなどが置いてある室内で撮影されたモノクロ写真を公開した。椅子に腰掛け真剣な眼差しでカ