【モデルプレス＝2026/05/02】YouTuber・中町兄妹の兄・中町JPが、5月1日までに自身のInstagramストーリーズを更新。妹・中町綾と祖母との3ショットを公開した。【写真】人気YouTuber兄妹「そっくり」な祖母顔出し◆中町JP、妹・綾と祖母との3ショット披露JPは「おばあちゃん（93の代）1人で岐阜から東京来れるくらい元気」と紹介し、ソファに座って撮影した綾と祖母との写真を投稿。眼鏡姿で優しい微笑みを浮かべる祖母を中央に、