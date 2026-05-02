主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。5月1日（金）に放送された第2話では、高坂美月（桜井日奈子）が、不倫相手・砂山ケンジ（高橋光臣）の正妻である明菜（映美くらら）から“痛烈な一言”をかけられる展開が描かれた。【映像】正妻からの一言に不倫ヒロインが困惑！◆「ご苦労様」“余命３ヶ月”の夫・葵（白洲迅）がいるにもかかわらず、相変わらず隠れて不倫を続