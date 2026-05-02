【モデルプレス＝2026/05/02】俳優の長田成哉（36）が5月2日、自身のX（旧Twitter）にて入籍したことを発表した。【写真】戦隊シリーズ出演36歳俳優、直筆署名で入籍発表◆長田成哉、パートナーとの入籍発表長田は「ご報告です」とし「このたび、かねてよりお付き合いさせて頂いておりましたパートナーと入籍いたしました」と報告。「守るものが増えた今、俳優としても、人としても、より骨太に、より誠実に、作品へ向き合っていけ