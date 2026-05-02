T−BOLAMの森友嵐士（60）が2日、Xを更新。ファンへの感謝と体調が回復しつつある近況を報告した。「おはよう和歌山・奈良公演の振替日程が発表になりました」と書き出すと、「前回の投稿にも、本当にたくさんの言葉をありがとう。みんなから届いたメッセージに支えられながら、体調も随分回復してきています」と報告。「今は5日高知からのライブ、そして武道館へ向けて、少しずつウォーミングアップも始めています」と続け、「