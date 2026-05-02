ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、６月下旬から実施する第１回の「ＴＩＤユースキャンプ（高校日本代表候補合宿）」を前に、今年度の高校日本代表候補選手１０４人を発表しました。 今回メンバーに選出されたのは、ＦＷ５５人・ＢＫ４９人の選手たち。春の選抜大会で優勝した東福岡からは最多の９人、準優勝の桐蔭学園からも同じく９人、九州大会準優勝の大分東明から８人、近畿大会４連