ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、６月下旬から実施する第１回の「ＴＩＤユースキャンプ（高校日本代表候補合宿）」を前に、今年度の高校日本代表候補選手１０４人を発表しました。

今回メンバーに選出されたのは、ＦＷ５５人・ＢＫ４９人の選手たち。春の選抜大会で優勝した東福岡からは最多の９人、準優勝の桐蔭学園からも同じく９人、九州大会準優勝の大分東明から８人、近畿大会４連覇を果たした大阪桐蔭から７人、佐賀工・東海大大阪仰星からそれぞれ６人、名門の京都工学院・早稲田実業から５人など、強豪校から数多くの選手が選出されました。

Ｕ２０日本代表候補合宿に練習生として参加した吉川大惺選手など３年生が名を連ねる中、２年生からはただ１人、バレレイ レパ イ モアナ選手が選ばれました。

今年度の高校日本代表の活動は、年内にＴＩＤユースキャンプ（高校日本代表候補合宿）を実施後、年末年始に花園ラグビー場で開催される全国高校ラグビーフットボール大会を終えると、最後の選考合宿（２０２７年１月に実施予定）が行われて、正式に高校日本代表のメンバーが決定します。

今回選出されたメンバーは、この高校日本代表の選考対象となります。代表メンバーは、複数回の強化合宿を重ねた後、来年３月に海外遠征で同世代の世界の強豪と戦う予定になっています。

２０２６年度 ラグビー高校日本代表候補選手（１０４人）

ＰＲ 江副佑二郎（東福岡）

神粼裕仁（大分東明）

添田顕慎（桐蔭学園）

竹山暖和（川越東）

ファイアラガ 誠 ノア（常翔学園）

フォノヘマ・シオネ（目黒学院）

水田謙壮（早稲田実）

川村瑠樹亜（佐賀工）

内遙世（大阪桐蔭）

江越徠翔（佐賀工）

久保颯太（中部大春日丘）

九里悠（大産大附）

高晃徳（大阪朝鮮高）

神粼喜裕（大分東明）

武田琢磨（東福岡）

山田義禮（天理）



ＨＯ 伊藤蒼起（秋田工）

岡田佑獅朗（国学院栃木）

金井琉晟（大阪桐蔭）

木俣蒼司郎（桐蔭学園）

金川大翔（天理）

佐々木大志（黒沢尻北）

持田幸政（東海大大阪仰星）

米田来海（東福岡）

ＬＯ 延與智裕（東海大大阪仰星）

北村賢斗（佐賀工）

熊谷響志郎（茗溪学園）

篠田英作（大分東明）

續木蒼大（札幌山の手）

冨永竜希（大阪桐蔭）

本田隆成（佐賀工）

益田小鉄（早稲田佐賀）

三森檀（茗溪学園）

村松咲太郎（松山聖陵）

ラトゥ・サミウェラ（東海大福岡）

山田遼汰（早稲田佐賀）

吉野晏地（桐生第一）



ＦＬ 吉川元基（東福岡）

石川樟樹（佐賀工）

上村伊織（尾道）

大塚一輝（桐蔭学園）

川辺宙輝（流経大柏）

堺史道（桐蔭学園）

ナクルィランギ・サケナサ（大分東明）

古川暉龍（筑紫）

米谷翔馬（東海大大阪仰星）

江口凛太郎（日本航空石川）



ＮＯ８ 石井颯太（大分東明）

宇野哲将（大阪桐蔭）

榎本祐士（開志国際）

金子昴生（早稲田実）

工藤竜聖（三本木農恵拓）

中山太翔（御所実）

山本智輝（常翔学園）

ラスト デリアス龍真（天理）

ＳＨ 市田愛和（京都工学院）

梅澤遊輝（早稲田実）

佐川大進（国学院栃木）

辻佳祐（石見智翠館）

橋場瑠音（東福岡）

福塚咲太朗（大阪桐蔭）

宮崎銀之助（佐賀工）



ＳＯ 川添丈（東福岡）

小西稜晴（京都工学院）

瀬戸功大（桐蔭学園）

古川裕介（同志社）

山本啓人（茗溪学園）

吉田夏樹（大分東明）

橋本健吾（国学院栃木）

ＣＴＢ 赤木凌太（桐蔭学園）

アナレ ソブ（開志国際）

小出壮太郎（東海大大阪仰星）

古賀啓志（桐蔭学園）

佐藤晴太（流経大柏）

下釜闘志（長崎北陽台）

田島航喜（東福岡）

田留源太郎（熊谷）

中山大翔（早稲田実）

ナビニャータ アパクキ（大分東明）

マヴァエ ヴィリアミ（日本航空石川）

前田航（東海大大阪仰星）

森田亘瑛（京都工学院）

八尋奏（東福岡）

山田優之心（流経大柏）

青野龍樹（東海大相模）

ＷＴＢ 赤穂晃太郎（報徳学園）

飯泉敢太（早稲田実）

上原健新（大阪桐蔭）

瓜生希（東福岡）

大久保志哉（桐蔭学園）

岡本悠利（慶應義塾）

川合東吾（本郷）

神代竜世（大分舞鶴）

村田奏逸（京都工学院）

山本愛翔（大分東明）

バレレイ レパ イ モアナ（開志国際）

ＦＢ 奥田創（茗溪学園）

河合隆眞（光泉カトリック）

曽我大和（桐蔭学園）

濱田右京（石見智翠館）

林祐龍（京都工学院）

山本健剛（東海大大阪仰星）

八幡玲翔（仙台育英）

吉川大惺（大阪桐蔭）