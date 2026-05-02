酸化セリウムのサンプル（左端）＝2015年6月、米カリフォルニア州（ロイター＝共同）【ハノイ共同】高市早苗首相が訪問中のベトナムは世界上位のレアアース（希土類）埋蔵国とされる。米地質調査所（USGS）によると、350万トン（2025年）が国内に眠る。自国内に精製技術が乏しいことから日本は2010年代に官民で開発に取り組んだ経験がある。レアアースの大半を握る中国の輸出規制に懸念が強まる中、参入を模索する国が相次ぎ、改