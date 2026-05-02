◇MLB カージナルス7-2ドジャース(日本時間2日、ブッシュ・スタジアム)この日の試合前、昨季ドジャースに在籍し、現在はカージナルスでプレーするダスティン・メイ投手にチャンピオンリングが贈呈されました。メイ投手は2019年にドジャースでMLBデビューを果たすと、翌20年のワールドシリーズ制覇に大きく貢献。しかし、23年には負傷で戦線を離脱すると、24年にはサラダを喉に詰まらせて急性食道破裂で緊急入院するなど、不運なア