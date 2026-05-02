SixTONESジェシー（29）が、1日深夜放送の、日本テレビ系新ロケ番組「【ダイアン津田×ジェシー抱腹絶倒ゲラゲラ旅】その車、一緒に乗っていいですか？前編」に出演。SixTONESと雨の関係について明かした。ダイアン津田篤宏（49）とジェシーが、車のナンバープレートを頼りに旅の期待値が高そうな人に声をかけ、そのままついていく番組で、東名高速最大級のサービスエリア海老名SAの下り方面駐車場でロケがスタートした。ロケが始