「まるでタイプR!?」 存在感を放つ大胆仕様に注目！日常の足として長く親しまれてきたコンパクトカーが、時代の流れに合わせて新たな姿を見せました。2026年1月15日、中国の広汽ホンダは「フィット」の改良モデルを正式に発表し、従来のイメージを大きく変える仕上がりで注目を集めています。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「“過激”なフィット」の姿です！ 画像で見る（27枚）今回の変更でまず印象的なのは外観