キングコングの西野亮廣が２日、神奈川県内で行われた製作総指揮、原作、脚本を手掛けたアニメ映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」（廣田裕介監督）の舞台あいさつに登壇。約３０分間のフリートークで熱く語った。３月２７日の封切りから、約１か月が経過。これまで舞台あいさつを約６０回、ＳＮＳなどで呼びかけてファンと一緒に鑑賞することを１００回ほど行ってきた。地道な活動を続ける日々を振り返り「作品を作