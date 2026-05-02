４月３０日、広西チワン族自治区欽州市で運河の建設現場を視察する李強氏（右から４人目）。（南寧＝新華社記者／黄敬文）【新華社南寧5月2日】中国の李強（り・きょう）共産党中央政治局常務委員・国務院総理は1日までの3日間、広西チワン族自治区を視察した。１日、広西チワン族自治区北海市で水資源配分プロジェクトのポンプ場を視察する李強氏（右から４人目）。（南寧＝新華社記者／黄敬文）