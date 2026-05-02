中小企業経営者にとって「後継者探し」は喫緊の課題です。本記事では『オーナー経営者はなぜ事業承継M&Aで失敗するのか』から一部を抜粋し、事業承継の選択肢の概要について解説します。事業承継の選択肢とM&Aの位置づけそもそもオーナー経営者が事業承継を検討する際、どのような選択肢があるのでしょうか。株式会社を前提に考察してみましょう。まず、事業承継には、誰に事業の経営を託すかという「経営権」の問題があり