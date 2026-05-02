今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【ウサギ】うさざつショート直前号【琴葉茜】』というぶらうにー@みりあさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）ラーメンタイマー41本目。 明日からショートかー、そうだなー、うさざつ作るかー。 って感じで作りました、どうもうさざつです。 やっぱ習慣って途切れたらだめですね。 動画内でも言ってますが、 声音→出ます ショート→投稿します って感じです。