気象台は、午前11時3分に、暴風警報を千歳市、恵庭市、北広島市に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・千歳市、恵庭市、北広島市に発表 2日11:03時点石狩地方では、2日夕方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■札幌市□なだれ注意報3日にかけて注意■小樽市□なだれ注意報3日にかけて注意■千歳市□暴風警報【発表】2日夕方にかけて警戒風向北西最大風速18m/s■恵庭市□暴