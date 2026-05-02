Photo: 内藤青也 太陽のコーヒー、飲んでみない？エネルギーの安定供給がリアルな問題になりつつある現在。“電気を自給自足する”ために太陽光発電という選択肢をぼんやり考えている人もいるのでは？そんな方に教えたい、おもしろい催しが現在、開催中です。言わずと知れたポータブル電源メーカー・Jackeryが原宿の地に、太陽光発電をテーマにしたポップアップカフェをオープン。その名も「