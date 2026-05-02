元SKE48でタレントの松井珠理奈（29）が1日、自身のインスタグラムを更新。同日に結婚を発表した元SKE48・山内鈴蘭（31）をツーショットで祝福した。「すずらん結婚おめでとう」と祝福。「同じ2026年に結婚嬉しすぎて気づいたら電話かけてました」とつづった。「SKEに来てくれてより仲が深まったんだけど2人とも食欲旺盛すぎて焼肉→ラーメン→ファミレス三軒はしごしたのが思い出」と回顧。「今度お祝いはしごしてきま