ある料理を口にすると、どうしようもなく思い出してしまうあの日、あの人を描く―本作は、「味」の記憶に紐づく愛おしい人々との記憶を呼び起こすエッセイ集だ。高橋一生主演でドラマ化が決定したのを記念して、いま一度、燃え殻さんが本作で描いてきた「忘れがたい思い出」の世界を一部抜粋してご紹介!【写真】放送前に読んでおきたい！高橋一生主演でドラマ化される話題作※書籍の内容から一部を抜粋し、途中を省略するなど編集