ゴールデンウイークで、５月２日から５連休という人も多いのではないでしょうか。旅行や帰省で気になるのが車の渋滞です。ゴールデンウイーク中の渋滞のピークは３日と５日だということです。１日の道央自動車道です。（藤得記者）「午前８時半ごろ、大谷地インターチェンジを過ぎたあたりに来ています。車の台数は見られますが、比較的スムーズに流れています」その先にあるのが北広島