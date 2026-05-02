5連休の渋滞ピークは3日と5日…最大１５キロの予測 輪厚PAは誘導員配置し混雑に備え 北海道
ゴールデンウイークで、５月２日から５連休という人も多いのではないでしょうか。
旅行や帰省で気になるのが車の渋滞です。
ゴールデンウイーク中の渋滞のピークは３日と５日だということです。
１日の道央自動車道です。
（藤得記者）「午前８時半ごろ、大谷地インターチェンジを過ぎたあたりに来ています。車の台数は見られますが、比較的スムーズに流れています」
（藤得記者）「午前９時前の輪厚パーキングエリアです。車の台数はそれほど多くは見られません」
それでも駐車場には誘導員が配置され、混雑に備えていました。
ナンバープレートを見てみると、函館や知床といった道内ナンバーだけでなく、奈良ナンバーの車もありました。
（標津町から来た人）「２８日に札幌に行って２９日に函館に行って、きのう札幌に泊まってきょうこれから帰るところです。明日くらいから混むようなので、とりあえず４月の末に。函館もそうでもなかったです」
（大分から来た人）「札幌観光と富良野観光しました。みんな明日からなのでちょっと早めに来られてよかった」
これは２０２５年のゴールデンウイーク、５月５日の道央道の様子です。
千歳方面に向かう車線は、走行車線だけでなく追い越し車線にも車が…
ネクスコ東日本によりますと、２０２６年のゴールデンウイーク期間中、渋滞のピークは５月３日で、道央道の苫小牧方面で島松川橋付近を先頭に最大１０キロの渋滞。
また、５日は道東道の札幌方面で穂別トンネル付近を先頭に最大１５キロの渋滞が予測されています。
２日から５連休となるゴールデンウイーク後半。
ネクスコ東日本は渋滞緩和のため、混雑する日や時間帯を避けた分散利用を呼びかけています。