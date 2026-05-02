ゴールデンウイークで、５月２日から５連休という人も多いのではないでしょうか。



旅行や帰省で気になるのが車の渋滞です。



ゴールデンウイーク中の渋滞のピークは３日と５日だということです。



１日の道央自動車道です。



（藤得記者）「午前８時半ごろ、大谷地インターチェンジを過ぎたあたりに来ています。車の台数は見られますが、比較的スムーズに流れています」





その先にあるのが北広島市の輪厚パーキングエリアです。（藤得記者）「午前９時前の輪厚パーキングエリアです。車の台数はそれほど多くは見られません」それでも駐車場には誘導員が配置され、混雑に備えていました。ナンバープレートを見てみると、函館や知床といった道内ナンバーだけでなく、奈良ナンバーの車もありました。（標津町から来た人）「２８日に札幌に行って２９日に函館に行って、きのう札幌に泊まってきょうこれから帰るところです。明日くらいから混むようなので、とりあえず４月の末に。函館もそうでもなかったです」（大分から来た人）「札幌観光と富良野観光しました。みんな明日からなのでちょっと早めに来られてよかった」

これは２０２５年のゴールデンウイーク、５月５日の道央道の様子です。



千歳方面に向かう車線は、走行車線だけでなく追い越し車線にも車が…



ネクスコ東日本によりますと、２０２６年のゴールデンウイーク期間中、渋滞のピークは５月３日で、道央道の苫小牧方面で島松川橋付近を先頭に最大１０キロの渋滞。

また、５日は道東道の札幌方面で穂別トンネル付近を先頭に最大１５キロの渋滞が予測されています。



２日から５連休となるゴールデンウイーク後半。



ネクスコ東日本は渋滞緩和のため、混雑する日や時間帯を避けた分散利用を呼びかけています。