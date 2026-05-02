「大工日記」［著］中村季節「うちは両親どっちも大工をやってるんです」Ｙ月Ｙ日「なんで大工になったのかはわからへんのか」Ｘ月Ｘ日お父とお母が飽きもせんと口喧嘩（くちげんか）ばかりＹ月Ｙ日口喧嘩は仲がええ証拠やＸ月Ｘ日せやろか？Ｙ月Ｙ日お父とお母の間に生まれたんやから諦め！Ｘ月Ｘ日餃子（ギョーザ）屋の看板で「貧しさ、苦しさ、淋しさ/負けるな！/人生は一度きり/死ぬ前に生きろ！」と言うとる