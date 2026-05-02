「大工日記」 ［著］中村季節

「うちは両親どっちも大工をやってるんです」

Ｙ月Ｙ日「なんで大工になったのかはわからへんのか」 Ｘ月Ｘ日お父とお母が飽きもせんと口喧嘩（くちげんか）ばかり Ｙ月Ｙ日口喧嘩は仲がええ証拠や Ｘ月Ｘ日せやろか？ Ｙ月Ｙ日お父とお母の間に生まれたんやから諦め！ Ｘ月Ｘ日餃子（ギョーザ）屋の看板で「貧しさ、苦しさ、淋しさ/負けるな！/人生は一度きり/死ぬ前に生きろ！」と言うとるけど Ｙ月Ｙ日そんなことあれへん。人生は一度きりちゅうのはウソや、人生は百回も二百回もある。だから輪廻（りんね）転生や。今生があかんかったらまた来生がんばり Ｘ月Ｘ日つきあってた男の人で、今日の便がよかった、悪かったと言うのがいて、飯を食っても、ああこれも便になるのかと思った Ｙ月Ｙ日僕は便秘で煉獄（れんごく）地獄を味わっているので変な話はしないで！ Ｘ月Ｘ日お父とお母また喧嘩や Ｙ月Ｙ日それがあんたの運命や、運命にまかし！ Ｘ月Ｘ日お父は何でも行け行けどんどんの人で運命と闘うんや、お母はその反対の人やから、また喧嘩や Ｙ月Ｙ日遊んでるんや Ｘ月Ｘ日なにか聞くと、「なんでそんなこときくんや、あたりまえやろ」で終わり Ｙ月Ｙ日お父の言うこと間違ってない Ｘ月Ｘ日何が正しいの？ Ｙ月Ｙ日この世に正しいもんなんかない、メンドー臭いことには関わらんこっちゃ Ｘ月Ｘ日Yはんはええこと言うな。わたしはやっぱり、天候に左右されるこの生活が好きや Ｙ月Ｙ日あんたはロンドンで生活していたそうやな Ｘ月Ｘ日「シャワーでファックしたくなる」奴（やつ）がいたな Ｙ月Ｙ日ところで、大谷がまたホームランや Ｘ月Ｘ日村上もよう打つ。ところで私は種田山頭火が好きなの Ｙ月Ｙ日この世から脱出したいんやろ？ Ｘ月Ｘ日大工は好きやけれど、死ぬまでは続けられへんと思う Ｙ月Ｙ日死んでからも続け！ Ｘ月Ｘ日この一言餃子屋の看板に書き込んどき Ｙ月Ｙ日交換日記終わり。

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なかむら・きせつ 1987年生まれ。京都造形芸術大（現・京都芸術大）中退。映像制作、シェフなどを経て大工見習い。