俳優の黒沢年雄（82）が2日までに、自身のブログを更新。妻の難病を告白した。【写真】著書を片手にガッツポーズ！ 元気に復活アピールした黒沢年雄黒沢は「先月で夢公演を引退しました」と報告。「実は妻が難病にかかり、地方公演や遠方は行けなくなり、皆さんに迷惑をかけられなくなりました…それが理由です」と伝えた。続けて「妻はどんどん進行して行く病の中、僕しか頼る人間がいないのです…それに精一杯応えてあげら