「天皇賞（春）・Ｇ１」（３日、京都）マイネルカンパーナは１日、美浦坂路を４Ｆ６６秒３−１６秒６で駆け上がった。青木師は「追い切り後も体に張りがあり、パツパツの馬体。乗っていた助手も『ベリーグッド。ばっちり』と。いい状態で輸送できる」と満足げな表情を浮かべる。木曜発表の馬体重は、メンバー最軽量の４３０キロ。「細い馬だけど、ガレているとかはなく、実が入って丸々とした馬体。過去イチなのは間違いない