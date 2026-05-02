「阪神３−５巨人」（１日、甲子園球場）阪神は２試合連続の２桁安打を放ったが、巨人に３−５で競り負け、連勝は２で止まった。佐藤輝明内野手（２７）は２試合連続で３安打放ち、１２球団最多となる今季６度目の猛打賞。年間３０度に達するハイペースで、プロ野球最多記録の２７度を上回る勢いだ。５月は黒星スタートとなったが、“三冠”を維持する頼れる主砲が猛虎打線をけん引する。バットを振れば、ヒットゾーンへと打