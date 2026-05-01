歌手の氷川きよしが先月３０日、自身のインスタグラムを更新。歌手・タレントの島崎和歌子と、つかの間の「女子会」を楽しんだことを明かした。この日で福岡公演を終えた氷川は「帰りは和歌ちゃんと飛行機の出発が遅れて機内で２時間４０分小声で喋り続けてましたｗｗｗ」と投稿。「歴史が長いとネタが尽きない！笑私、軽い女子会大好き束の間の会話楽しかったー！和歌ちゃん身体気をつけてね！」とつづり、機内でそろって