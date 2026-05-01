瀬戸内7県を拠点に活動するSTU48の石田千穂が4月22日、自身のインスタグラムを更新。同日にサード写真集「天職」(集英社)が発売されたことを伝えた。 【写真】そよぐ潮風キャミワンピからのぞく白肌大人すぎる大胆カット 発売日に向けて、オフショットも大量投稿している石田。発売日には黒の布からのぞく膨らみの存在感が際立つショットとともに、「卒業を記念して、 今の私の素をとっても素敵に残していただきま