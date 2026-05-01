瀬戸内7県を拠点に活動するSTU48の石田千穂が4月22日、自身のインスタグラムを更新。同日にサード写真集「天職」(集英社)が発売されたことを伝えた。



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発売日に向けて、オフショットも大量投稿している石田。発売日には黒の布からのぞく膨らみの存在感が際立つショットとともに、「卒業を記念して、 今の私の素をとっても素敵に残していただきました！ 大切で特別な一冊、 皆さまに見ていただけるのが嬉しい！ 感想教えてね^^」とファンに呼びかけた。



2月に2017年の結成メンバーでもあるSTU48から卒業することを発表。5月31日には、東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）で卒業コンサートを開催する。シンガポールのリゾート地で撮影された写真集では開放的な雰囲気で艶やかな姿も開放。海の上で、ベッドの上でまぶしすぎる表情を見せている。



石田は2002年生まれ、広島県出身。2017年に第1期生オーディションに合格し、STU48に加入。19年7月発売のAKB48の56thシングル「サステナブル」でシングル表題曲選抜メンバーに初選出される。19年には「恋するフォーチュンクッキー～紅白世界選抜SP～」でNHK紅白歌合戦に出演。グループでは全シングルで選抜メンバーとして活動。2月に卒業を発表した。



（よろず～ニュース編集部）