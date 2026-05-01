1日午後、長野県茅野市の県道で、軽トラックと軽乗用車が衝突する事故があり、82歳の男性が意識不明の重体となっています。事故があったのは、茅野市湖東の県道です。1日午後0時45分ごろ、市内に住む男性（82）が運転する軽トラックが、道路に停止していた軽乗用車に追突しました。この事故で、軽トラックを運転していた男性が意識不明の重体、軽乗用車に乗っていた市内の男性（79）が足に軽いけがをしました。現場は通称ビー