仕事も家事も無駄が多い。AIや家電の技術が充実した現代において、人がすべき仕事とは、人がしなくてよい仕事とは何か。『仕事と人生を変える 勝間家電』の著者で経済評論家の勝間和代さんに聞いた。 Profile／経済評論家。早稲田大学ファイナンスMBA。アーサー・アンダーセン、マッキンゼー、JPモルガンなどを経て独立。経済や教育、キャリア形成、人生を効率化するライフハック提案などで支持を集める。3女の母。 【勝