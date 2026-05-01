1等前後賞合わせて5億円が当たるドリームジャンボ宝くじの販売が、5月1日から始まりました。これまで84人の億万長者が誕生している、鹿児島市の天文館チャンスセンターで、おすすめの買い方を聞きました。（横山あさみアナウンサー）「ドリームジャンボ宝くじ発売日の5月1日は、大安吉日と縁起の良い日です。億万長者を夢見る人たちが続々と訪れています」今回のドリームジャンボ宝くじは、1等