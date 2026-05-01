1等前後賞合わせて5億円が当たるドリームジャンボ宝くじの販売が、5月1日から始まりました。これまで84人の億万長者が誕生している、鹿児島市の天文館チャンスセンターで、おすすめの買い方を聞きました。



（横山あさみアナウンサー）

「ドリームジャンボ宝くじ発売日の5月1日は、大安吉日と縁起の良い日です。億万長者を夢見る人たちが続々と訪れています」





今回のドリームジャンボ宝くじは、1等前後賞合わせて5億円です。鹿児島市の天文館チャンスセンターは、これまで、84人の億万長者が誕生しています。5月1日も夢を抱き、宝くじを買い求める人が次々と訪れました。おすすめの買い方は…。（天文館チャンスセンター・尾形哲店長）「3連バラという買い方をすることで、一等も前後賞も狙える。バラの楽しみと前後賞の楽しみ両方が味わえる」連番3枚が10セットの3連バラが、1等前後賞もねらえておすすめです。また今回は「大安」と「一粒万倍日」など、2つの開運日が重なる日が4回あるということです。高額当選を夢見る人は。（購入した人）「今からの老後の生活資金」（購入した人）「旅行。北海道とか夏に」（購入した人）「ケガしてやっと治ったばっかりで、みんなに感謝してお金をあげる」（購入した人）「令和とかけて、ドリームジャンボ5億円当たった私と解きます。その心は平静（平成）ではいられません」（天文館チャンスセンター・尾形哲店長）「今回ドリームジャンボですので、大きなドリームをゲットしてもらえたらと思っている」ドリームジャンボ宝くじは30日まで販売され6月10日に抽選が行われます。