水俣病の公式確認から5月1日で70年になりました。熊本県水俣市では犠牲者慰霊式が営まれました。 式には水俣病の患者や遺族、石原宏高環境大臣をはじめ行政関係者など780人が参列し、献花台に花を手向けました。 患者・遺族を代表して、祈りの言葉を述べたのは水俣病資料館語り部の会会長の緒方正実さん(68)です 緒方正実さん「水俣病の真の解決とは全ての人達が起きた出来事と向かい合い、心から反省をし教訓につなげることが