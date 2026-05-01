きょう（1日）の岡山香川は荒れた天気になりました。岡山市北区京橋町では旭川沿いの歩道で大木が倒れ、街灯が壊れる被害も出ています。 【写真を見る】【続報】雷雨に強風に目まぐるしく変わる荒れた天気岡山市北区京橋町では20ｍの大木が倒れる （湯浅亜紗美記者）「こちら、旭川沿いの歩道を覆いつくすように、大きな木が斜めに倒れています」 京橋町の歩道で倒れた高さ約20メートル、幹回り約2.5メートルの