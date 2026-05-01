ロッテは1日、種市篤暉投手（27）が4月30日に都内の病院で左アキレス腱断裂の縫合術を行ったと発表した。種市は先月25日の熊本でのソフトバンク戦の初回、一塁ベースカバーに向かおうとした際に倒れ込み、担架で運ばれて退場。熊本市内の病院での診察を行い、左アキレス腱断裂と診断されていた。今季中の復帰についてサブロー監督は「普通に考えて難しいでしょうね。断裂なので」と見解を示しており、先月26日に出場選手登録